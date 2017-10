Sénégal: Lutte sénégalaise - Les acteurs de la lutte «soutiennent» Luc Nicolaï et dégagent des pistes

Les acteurs de la lutte n'ont pas tardé à réagir après la condamnation du promoteur Luc Nicolai. En conférence de presse hier vendredi, à la place du Souvenir, promoteurs, lutteurs, «hommes de presse» entre autres, ont tous manifesté leur soutien et leur solidarité au patron de Luc Nicolaï et co.

Dans ce contexte marqué par le manque de sponsors, d'infrastructures, ils entendent également développer une synergie d'actions et converger dans la même direction afin de booster la discipline.

Les acteurs de la lutte ont apporté leur soutien au promoteur Luc Nicolaï condamné à 5 ans de prison ferme dont 1 an de sursis, suite à l'affaire dite du Lamantin Beach. En conférence de presse hier, vendredi 27 octobre à la place du souvenir africain, l'ancien Tigre de Fass Moustapha Gueye, les «hommes de presse» tels Malick Thiandoum, Khadim Samba et autres promoteurs ont manifesté leur volonté d'apporter leur soutien au promoteur Mbourois. «Il ne s'agit pas de défendre Luc mais juste lui apporter notre soutien. Nous nous arrêtons à ça parce que c'est eux (magistrats, juges et avocats) qui tiennent les tenants et les aboutissants de cette affaire», déclare le journaliste Malick Thiandoum qui s'est préposé en porte parole.

Auparavant, d'autres voix comme celle du chroniqueur de lutte Khadim Samb se sont élévées pour témoigner de leur solidarité envers Luc Nicolaï qui, à leurs yeux, a joué un rôle primordial dans la lutte. Aussi ont-ils saisi l'occasion pour explorer des pistes de réflexion en vue de booster la discpline marquée par la rareté des grands événements, des gros cachets. Dans ce sillage, les acteurs qui gravitent autour de la lutte n'ont pas manqué d'évoquer le manque de plus en plus de sponsors et même de promoteurs dans la discipline.

D'où le cri de cœur du journaliste de Sen Tiv. «Où sont les Gaston Mbengue, Petit Mbaye et tant d'autres ?», s'interroge Malick thiandoum. Sans oublier le problème d'insfrastructures et de stades qui se posent avec acuité. C'est ainsi que ces acteurs ont fini de faire appel au ministre des Sports afin de rendre plus disponibles les stades mais également de permettre aux promoteurs de mieux remplir les cahiers de charge.