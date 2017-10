Togo: Faune - Cinq braconniers s'évadent de la maison d'arrêt de Ouesso

L'évasion de ces prisonniers vient une fois de plus soulever la question de la vétusté des établissements pénitentiaires dans le pays et les mauvaises conditions de détention. A en croire une source proche de la maison d'arrêt de Ouesso, les prisonniers ont cassé facilement un vieux mur pour quitter les lieux nuitamment.

Césare Mikazoe, Jean Zidou, Jean Bassia, Eric Mbemba et Gildas Bendi, condamnés à des peines d'emprisonnement allant de trois à cinq ans et à de lourdes amendes, se sont enfouis dans la nuit du 25 octobre aux environs de 1h. Les délinquants, quatorze au total avec neuf autres détenus, sont actuellement recherchés par la police.

