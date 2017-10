Sénégal: Décès de la chanteuse Fatou Talla Ndiaye - «Na lay leer», cette leçon a méditer...

Si rien n'est fait d'ici là, les boulangers envisagent de ne pas fabriquer de pain les 1er et 2 novembre… Plus »

L'artiste a été inhumée le même jour à Touba. Fatou Talla Ndiaye, c'était aussi ce sourire contagieux et ce joli brin de voix souriant qui nous faisait gentiment la leçon dans «Na lay Leer», cette chanson où elle appelait à la précaution, à la prudence, et à ne rien affirmer... A moins d'en être parfaitement sûr. A méditer !

Dans le communiqué parvenu hier, à la rédaction de Sud Quotidien, le ministre de la Culture a exprimé sa «consternation (... ) C'est la voix d'une grande Cantatrice au souffle puissant qui s'est éteinte, entrainant un silence soudain qui nous met tous dans le plus grand émoi. Le Ministère de la Culture exprime, en cette douloureuse circonstance, au nom de Monsieur le Président de la République, du Premier Ministre, du Gouvernement et en celui de toute la communauté artistique, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion à la famille éplorée.»

