Tunisie: Où est le bon sens ?

Ceux qui ont programmé ce calendrier «original» ont programmé la 13e journée, qui marque la fin de l'aller et la désignation du «champion d'automne», le 7 décembre. Mais ce ne sera pas concrètement la fin de l'aller : on jouera après 3 fois les mises à jour avec une moyenne de trois matches tous les trois jours. De quel ordre parle-t-on? Quand l'ordre des journées, ce qui est quelque chose de concret, se met en doute, le championnat perd en crédibilité. Plus de tempo, de rythme soutenu, de course qui respecte un ordre connu, et on devra attendre jusqu'au 23 décembre pour voir le classement définitif, sachant que la 13e journée a été déjà jouée il y a deux semaines.

Programmation à respecter

On en est arrivé là parce que le calendrier a été mal conçu dès le départ. Les deux contraintes qui ont «étranglé» la conception du calendrier sont les éliminatoires du Mondial et la participation des clubs en coupes d'Afrique. Ces deux contraintes ont été mal gérées. On a fait reposer trop les clubs engagés en Afrique, alors qu'on pouvait faire jouer par exemple le derby tunisois dans sa date initiale. Les stages de la sélection hors de la période Fifa ont aussi pris beaucoup de temps au championnat. Du coup, mettre à jour toutes ces journées retard cumulées était un casse-tête.

Mais le bon sens voudrait qu'on commence tout d'abord par jouer la mise à jour des journées en retard pour mettre à niveau tous les clubs et en finir avec les matches décalés. Une fois ces matches joués, on peut avancer et faire jouer le reste des journées. Encore une fois, pas de tact ni de cohérence dans la conception et la gestion du calendrier. Il fallait imposer ses idées et non subir les caprices des clubs influents et du sélectionneur!