Afrique: 4ème réunion ministerielle de haut niveau du Global health security agenda - Abdoulaye Diouf Sarr expose l'expérience sénégalaise en Ouganda

Abdoulaye Diouf Sarr a évoqué l'expérience sénégalaise dans l'épidémie à virus Ebola et la création du Centre des opérations d'urgence sanitaire (Cous). Pour lui, « l'approche multisectorielle et multidisciplinaire est un gage de succès dans la gestion des urgences de santé publique », note le communiqué. La réunion ministérielle de haut niveau sur le Global health security agenda se poursuit jusqu'au vendredi 27 octobre 2017 à Kampala (Ouganda).

Il a, en outre, rappelé la tenue, en novembre dernier, à Dakar, de la réunion technique ministérielle présidée par le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne portant sur ce thème, poursuit le communiqué. Selon toujours le texte, le ministre de la Santé a fait part des avancées significatives de notre pays après deux années de mise en œuvre du Rsi. « Elles se traduisent dans la coordination multisectorielle et les interventions programmatiques que sont la prévention, la détection et la riposte aux urgences de santé publique.

Selon un communiqué du ministère de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, dans son discours prononcé devant un parterre de ministres de la Santé et d'experts, a souligné que « les autorités sénégalaises ont vite compris l'enjeu stratégique du Règlement sanitaire international (Rsi) ». « Abdoulaye Diouf Sarr a estimé qu'il convient, aujourd'hui, de traiter la santé avec des dimensions de santé humaine, environnementale et animale, justifiant ainsi la stratégie « One Health » (une seule santé).

