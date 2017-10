Congo-Brazzaville: Valorisation des produits dérivés du manioc - Formation des acteurs engagés dans le domaine

Dans le cadre du Programme d'appui au développement des filières agricoles (Padef), un atelier de formation a été organisé, du 23 au 27 octobre à Brazzaville, sur le logiciel de montage des microprojets de transformation et de valorisation des produits dérivés du manioc.

La formation a réuni les directeurs départementaux de l'agriculture, de l'urbanisme et de l'habitat, les experts du Padef et autres acteurs. Elle a été animée par un consultant international, Mamadou Niang. L'objectif de la formation est de renforcer les capacités des acteurs clés impliqués dans le montage des microprojets bancables sur la transformation et la valorisation des produits dérivés du manioc.

Les participants ont réalisé une simulation de montage de microprojets à partir du logiciel, afin de s'assurer de la fonctionnalité des liaisons entre les différentes feuilles de saisie et de résultat. Les six feuilles de saisie du logiciel permettent d'évaluer le chiffre d'affaires, les charges, l'investissement, les ressources humaines, les emprunts et le schéma de financement.

Les autres éléments du logiciel sont générés de manière automatique, grâce aux informations saisies. Ces données générées automatiquement concernent, entre autres, les impôts, les amortissements, le compte d'exploitation provisionnel, la rentabilité et la valeur actuelle du projet. Un guide accompagnant le logiciel a été mis à la disposition des participants. Le Padef a mis sur pied un fonds destiné à appuyer des microprojets de valorisation des produits dérivés du manioc tels les cossettes de manioc (foufou), les pains de manioc (chikwangue) et le gari.

S'exprimant au nom des prestataires du domaine, Bienvenu Justin Moyo a « réitéré leur disponibilité à répondre aux préoccupations et aux exigences du Padef ».

Le coordonnateur du Padef, Benjamin Dira, s'est réjoui de la mise à disposition du logiciel, marquant le clou des travaux préparatoires à l'opérationnalisation du fonds dédié à la valorisation des microprojets des produits dérivés du manioc. Il a exhorté les prestataires à en faire usage, tout en invitant les facilitateurs et responsables des antennes départementales du Padef à faire preuve de professionnalisme dans l'encadrement des bénéficiaires.

Cofinancé à hauteur de 9,8 millions de dollars américains, soit environ 5 milliards de francs CFA par le gouvernement congolais et le Fonds international de développement agricole, le Padef vise à renforcer l'accès des petits producteurs à des technologies agricoles et halieutiques appropriées de production, de transformation, de stockage et de conservation. Il a démarré en juillet 2013 pour s'achever le 30 mars 2019.