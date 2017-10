Congo-Brazzaville: Université Marien-Ngouabi - Des étudiants à la recherche de solutions à la situation académique

Dans le souci de sauver les années 2016-2017 et 2017-2018 menacées par la grève du personnel enseignant et non enseignant qui persiste depuis quelques mois, la Crème, une association des anciens étudiants de l'établissement, a échangé le 27 octobre à Brazzaville, avec les mouvements étudiants.

La réunion fait suite aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux indiquant les difficultés que traverse l'Université Marien-Ngouabi, a dit le président de la Crème, Parfait Iloki, dans son mot introductif. Elle a eu pour but, a-t-il expliqué, de chercher des voies et moyens d'éviter l'année blanche qui a des conséquences néfastes sur le cursus universitaire. « L'université a connu l'année blanche en ce qui concerne l'année académique 1993-1994. Pour éviter que cela se répète, la Crème des anciens étudiants exhorte les étudiants à retourner à l'école afin de sauver les années académiques », a-t-il indiqué.

L'ordre du jour, qui a porté uniquement sur la situation académique, a ouvert le débat entre les étudiants et la crème, les mouvements et associations des étudiants. Les étudiants ont évoqué le problème du non-paiement de neuf mois de bourse de 2016-2017 ; le retard de paiement des frais de stage des étudiants de l'Ecole nationale supérieure et polytechnique; leur intégration à la Fonction publique; l'obtention des stages ; le délabrement des campus ; la situation des étudiants boursiers locaux ; les boursiers locaux de l'Etat dans les établissements privés d'enseignement supérieur ainsi que l'implication de la crème auprès des autorités compétentes.

Parfait Iloki a assuré les étudiants de l'implication de la Crème ainsi que de toutes les associations et tous les mouvements des étudiants auprès des autorités du pays. Le communiqué final, lu par le président du Mouvement des élèves et étudiants du Congo, Gracia Lendanga, a précisé que la Crème a résolu d'échanger dans un bref délai avec les autorités compétentes, en vue de trouver les solutions idoines à toutes les préoccupations dans l'optique de sauver les années académiques 2016-2017 et 2017-2018.