Afrique de l'Est: Les Seychelles en fête, Maurice aussi

Les palais étaient également en fête. Le village créole, sis juste à côté, proposait en effet des plats créoles et des produits artisanaux. Le clou du festival aura lieu cet après midi à 15 heures à Victoria. Y sera présentée, «Laserenade Enternsasyonal», une nouveauté du festival cette année. Il s'agit d'une fusion du carnaval international de Victoria, organisée par l'Office du Tourisme des Seychelles, et la sérénade traditionnelle du festival.

Des chanteurs des îles voisines, dont Maurice, la Réunion, Rodrigues, Agaléga ont défilé sur scène après le coup d'envoi du concert, à 19 heures. Si le groupe Mystic Groove de Rodrigues a enflammé la scène, Arnaud Boulay et son groupe Zenfan L'Océan d'Agaléga ont charmé l'assistance avec des morceaux de reggae et de seggae. Ce groupe de neuf personnes en était à sa première participation au festival kreol. «Sé enn mari plézir. Ene gran lemosyon. Depi 2010 inn tir album. Ti anvi répresent Agalega.»

