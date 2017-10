Sénégal: Union pour le renouveau démocratique - Diegane Sène pend la succession de Djibo Ka

Si rien n'est fait d'ici là, les boulangers envisagent de ne pas fabriquer de pain les 1er et 2 novembre… Plus »

A noter enfin que l'Urd a désigné Oumar Seck, secrétaire général de la Fédération du parti à Dakar président du comité d'organisation de ce congrès et l'a invité à lui proposer, sans délai, l'équipe nécessaire à ce processus et à l'engager dans le travail.

Il s'agira aussi pour le nouveau Sg de l'Urd de « Réunir les conditions de la tenue d'un congrès au courant de 2018 pour à la fois ancrer l'URD dans son propre mouvement en cours, de redynamisation amorcée avant les élections législatives et assurer et garantir la représentation la plus large de l'ensemble des couches de la population qui sont restées en son sein ou qui frappent à sa porte, soit pour y rentrer, soit pour entamer une nouvelle expérience politique ».

Diégane Sène, ancien ministre de la Communication sous Wade, a été confirmé à ce poste par la Direction politique exécutive de l'Urd qui, dans l'immédiat, lui assigne deux missions primordiales. La première mission est de «Conduire le parti, en tant que secrétaire général, le représenter en tant que tel, ce qui suppose la poursuite, dans le cadre de Bennoo Bokk Yaakaar, de ses engagements : soutien avec vigueur des actions du chef de l'Etat, défense sans complexe des idéaux qui les sous-tendent et engagement de l'ensemble du parti et de ses militants derrière le président Macky Sall ».

L'Union pour le renouveau démocratique (Urd) a un nouveau secrétaire général en la personne de Diégane Sène. Au lendemain de la disparition du ministre d'Etat Djibo Leyti Kâ, ancien patron du parti, c'est son second et fidèle compagnon qui prend les rênes de la formation politique.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.