Sénégal: Mbaye Leye ne tarit pas d'éloges au sujet de Henry Onyekuru

Anderlecht se déplace au Kehrweg d'Eupen ce samedi pour le compte de la 13e journée de Pro League. Vainqueurs 2-0 contre Zulte Waregem mercredi, les Mauves doivent confirmer et chercher une deuxième victoire consécutive en championnat. Le club bruxellois pourra compter sur Henry Onyekuru qui retrouve pour l'occasion ses anciens coéquipiers. Après des débuts un peu timides, le Nigérian explose à Anderlecht et pourra faire la différence face à Mbaye Leye et ses coéquipiers.

L'attaquant sénégalais d'Eupen n'a pas tari d'éloges au sujet de Henry Onyekuru. « Il est en train de monter en puissance. Aujourd'hui déjà, lorsque Anderlecht est confronté à des problèmes, on le voit prendre le ballon et déjà assumer plus de responsabilités que certains de ses partenaires présents au club depuis plus longtemps, a-t-il confié à la DH. Il va encore prendre de l'importance car les Mauves ont besoin de joueurs capables d'exploits individuels. Henry dispose de deux atouts essentiels dans le foot moderne: il dispose de vitesse et présente la capacité d'éliminer un homme », poursuit l'attaquant des Pandas.

Cependant, le jeune Nigérian a encore des choses à travailler. « Oui, il faut encore lui rappeler son rôle en récupération de temps en temps. Je reste néanmoins convaincu qu'il va vite s'améliorer dans ce secteur du jeu car il a les qualités nécessaires pour évoluer dans une compétition plus relevée que le championnat belge. »

Les supporters du Kehrweg seront naturellement rivés sur l'ancien de la maison Henry Onyekuru qui sera selon toute logique présent sur le flanc gauche anderlechtois.