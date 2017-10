Cote d'Ivoire: Décédée le 30 septembre 2017 - Hortense Aka-Anghui repose à jamais à Williamsville

La séparation était difficile. La douleur à son comble. Les émotions étaient fortes. L'inhumation d'Hortense Aka Anghui, maire de la commune de Port-Bouët, décédée le 30 septembre dernier, au cimetière de Williamsville, hier, a donné des frissons. Au moment de la séparation ultime, après la prière mortuaire du clergé catholique, la famille, les parents et amis n'ont pu retenir leurs larmes.

Les enfants et proches de la défunte étaient incontournables. Le veuf, Joseph Aka Anghui, quant à lui, était d'un calme olympien. Comme pour dire que les grandes douleurs sont muettes. Le Vice-président de la République, Daniel Kablan Duncan ; le ministre Alain Richard Donwahi ; le Pr Maurice Kakou Guikahué, secré- taire exécutif du PDCI ; Ouassénan Koné et d'autres cadres du parti doyen ont accompagné leur vice-pré- sidente à sa dernière demeure.

Mais avant, c'est la cathédrale Saint Paul du Plateau qui a abrité la levée de corps et la messe de requiem. Pour lui rendre hommage et lui témoigner la reconnaissance de la Nation, le président de la République, Alassane Ouattara et son épouse ; le président du PDCI, Henri Konan Bédié et son épouse, ainsi que les présidents d'institutions, les membres du gouvernement, les partis politiques, les populations de Port-Bouët et toutes ses connaissances étaient présents pour le dernier au revoir. C'est le Père Sawadogo qui a procédé aux premiers rituels religieux.

Entre deux prédications, la chorale Saint Paul gratifiait les fidèles de cantiques religieux. le Cardinal Jean Pierre Kutwa, dans son homélie, a appelé à la solidarité des riches envers les plus démunis comme feue Hortense Aka Anghui l'a fait avec ses semblables. « Hortense a su partager. Elle n'a pas gardé tout, toute seule. Le partage et la solidarité seront la clé de la porte où tous, nous nous rendrons un jour, la porte de la maison de Dieu. Il faut un regard bienveillant et d'amour envers les pauvres. Cassons la tour dans laquelle nous sommes enfermés et qui fait que nous oublions les autres. Que nos portes s'ouvrent aux autres afin que les portes de Dieu s'ouvrent à nous », a martelé l'homme de Dieu.

Non sans confier la défunte au Seigneur. L'honneur est revenu à Olivier Aka Anghui, fils de la disparue, de recevoir la bougie, le chapelet et le calendrier perpétuel des équipiers du Rosaire afin de perpétuer la prière du Rosaire qu'Hortense Aka méditait durant sa vie. Aka Anghui Evelyne, fille unique et cadette de la défunte a traduit les remerciements de la famille Aka Anghui et Dadié à l'Etat de Côte d'Ivoire et aux populations pour cette marque de considération dont a bénéficié la vraie "Go".

Après plus de trois heures de messe de requiem, l'ancienne ministre de la Promotion de la Femme a reçu les honneurs militaires de deux sections du 2è escadron blindé et d'une section de la marine nationale, avec en toile de fond la musique aux morts de la Garde Républicaine sous le regard attentif des couples présidentiels Ouattara et Bédié. Née le 18 décembre 1933, feue Hortense Aka Anghui laisse derrière elle, un mari avec qui elle aura vécu près de 60 ans, six enfants inconsolables, une famille politique consternée et une Nation en deuil. Adieu Maman Aka Anghui.