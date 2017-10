Sénégal: Jugé pour escroquerie et charlatanisme - Gora Mbow écope 6 mois de prison ferme

Six mois ferme ! C'est la peine prononcée par le Tribunal des flagrants délits de Dakar à l'encontre du jeune Gora Mbow. Il a été jugé hier, pour charlatanisme et escroquerie. Un préjudice causé à la dame Khoudia Malik Ndiaye.

La nouvelle a été tel un coup de fouet pour ses proches. Entre pleurs et tristesse, la famille du prévenu Gora Mbow s'est finalement fiée à l'évidence de ne pas voir son fils humer l'air de la liberté, après la peine requise contre lui par le tribunal de Grande Instance de Dakar. Poursuivi pour des faits d'escroquerie et de charlatanisme, le sieur Mbow a été condamné hier à 6 mois de prison ferme.

Revenant sur les faits, c'est au courant du mois de septembre chez la dame Khoudia Malik Ndoye, domiciliée à la Sicap liberté, que Gora Mbow s'est invité, par le biais d'une mise en scène. Après avoir salué la jeune fille qui lui a ouvert la porte, il a demandé après la victime qu'il ne connaissait ni d'Adam ni d'Eve. Intriguée par cette voix qui lui était à ce jour inconnue, elle s'empressa d'aller répondre.

Ainsi, Gora Mbow sans désemparer, s'est adressé à la dame en lui faisant croire qu'il était en possession d'un container qui contenait des habillages de téléphone portable avant de réclamer à la plaignante le sien. Troublée et sur la demande insistante de sa fille, elles lui ont toutes les deux remis leurs appareils. Le butin en proche, Gora se retira sans broncher aux abords de son scooter. Quelques heures après, la victime n'arrive plus à retrouver son téléphone et c'est là qu'elle a compris ce qui lui été arrivé. Sur ces entrefaites, une plainte a été déposée contre X. Et grâce aux séries d'enquête menées par la sureté urbaine avec l'aide de la Sonatel, ils sont parvenus à localiser le téléphone portable. Interpellé, le nommé Assane Dieye avoue avoir acheté le téléphone à colobane et proposa son aide aux enquêteurs afin de mettre la main sur son supposé vendeur. Arrivé sur les lieux, les limiers ont intercepté le nommé Gora Mbow, grâce à l'identification de son acheteur. Face aux enquêteurs, le mis en cause a battu en brèche ces accusations.

A la barre, l'accusé est revenu sur les déclarations faites à l'enquête préliminaire. «Je ne connais pas cette dame et je ne sais où elle est allée chercher toutes ses choses », a-t-il laissé entendre. Selon lui tout cela est dû à un mépris sur sa personne. «Je suis originaire de Touba et je n'ai aucun pouvoir qui me permet d'envouter les gens», se défend-il. La dame de son côté, à réitéré ses dires attestant qu'elle avait perdu tous moyens de discernement après avoir serré la main du prévenu. «Je ne l'ai jamais vu, et c'est un voisin qui lui a indiqué ma maison. Mais, lorsqu'il m'a salué, j'ai perdu tout contrôle de moi-même», déclare-t-elle. Avant d'inciter au tribunal de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire payer l'accusé. Qui, selon elle, nuit à la sécurité publique. Invité par le juge sur le prétoire pour donner sa version des faits, Assane Dieye dit avoir reconnu Gora Mbow et que c'est lui-même qui lui a vendu le portable pour la somme de 60 000 fcfa.

Cependant le réquisitoire du parquet à balayer d'un revers de main les déclarations du prévenu. Le procès-verbal de l'enquête préliminaire menée par les hommes du commissariat de Dieuppeul sur lequel le représentant du ministère public s'est appuyé, a décelé beaucoup de contradictions dans les propos du sieur Mbow. «Le prévenu a nié devant votre haute juridiction ne pas connaître la partie civile. Ce qui est faux car face aux enquêteurs il avait reconnu s'être rendu chez la dame», a révélé le procureur. Le ministère public a requis 1 an d'emprisonnement contre le mis en cause. De son côté, la défense a plaidé pour une relaxe de son client au bénéfice du doute. Une requête qui n'a pas été suivie par le juge qui a prononcé une peine de 6 mois ferme et la restitution des biens à la plaignante.