Sénégal: Présidence du Comite national Itie - Le Pr Ismaila Madior Fall passe le temoin a Mankeur Ndiaye

Désormais, c'est l'ancien Ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur, Mankeur Ndiaye qui préside le comité national de l'intiative pour la transparence dans les industries extractives (Itie).Il a officiellement pris le témoin des mains du nouveau Ministre de la justice garde des sceaux, le Pr Ismaila Madior Fall qui été à la tête de ce comité depuis sa création en 2012.

Prenant la parole, le président sortant a tenté de dresser un bilan des réalisations du comité national Itie. « Depuis qu'il a été institué, le comité a relevé de nombreux défis. Je vais juste en évoquer au moins deux. Le premier défi relevé par le comité, c'est la production et de la disponibilité de l'information relative au secteur extractif. Désormais au Sénégal, on peut savoir quels sont les minerais qui sont produits dans le pays, quelle est la contribution du secteur extractif, et quelles sont les licences qui sont octroyées aux compagnies qui s'activent dans les secteurs miniers et gaziniers. Cela contribue à relever le niveau du débat public sur ces questions», réjouit-il.

Poursuivant, il indique : «le deuxième défi qui a été relevé par le comité national Itie, c'est celui de la ponctualité dans la publication des rapports. En quatre ans, nous avons produit 4 rapports de haute qualité avec un taux de participation de 100%. Ce qui veut dire que toutes les compagnies qui sont visées ont participé et les données sont considérées comme exhaustives et fiables ». Il se dit être rassuré de savoir que c'est un homme de qualité qui va présider le comité national Itie. Selon lui, il sera en mesure de relever les défis auxquels le Président de la République tient énormément, à savoir une gouvernance optimale et transparente au profit des populations de l'exploitation du pétrole et du gaz..

Pour sa part, le tout nouveau président Mankeur Ndiaye s'est engagé, dés à présent, à travailler davantage sur les défis qui se profilent à l'horizon notamment la propriété réelle, la déclaration par projet, le commerce des matières premières. Aussi, s'engage-t-il à consolider les acquis engrangés par le comité national Itie sous le leadership du Ministre Ismaila Madior Fall, en matière de mise en œuvre de la Norme Itie, notamment en renforçant ses principes de fonctionnement tels que le consensus, la collégialité, l'inclusivité, la responsabilité, la transparence et la recevabilité .