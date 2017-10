Ile Maurice: Alan Ganoo - «La Speaker aurait dû donner les motifs de sa décision»

Lors de la conférence de presse du MP ce samedi 28 octobre, Alan Ganoo est revenu sur l'expulsion de Xavier Duval du parlement mardi dernier. Le leader du MP a déploré la manière dont l'expulsion a été faite.

«La manière dont la motion d'expulsion a été présentée par le Premier ministre donne l'impression qu'il y a eu un complot» estime Alan Ganoo. Selon lui, il y a eu un cafouillage et personne n'a compris qu'il y avait un vote. Il explique que la procédure aurait voulu que la Speaker donne les motifs de sa décision et les circonstances qui lui ont poussé à prendre cette décision. Pour éviter ce genre de problèmes à l'avenir, le MP propose un amendement des Standing Orders pour que le temps alloué pendant la Private Notice Question soit divisé équitablement entre le leader de l'Opposition et le ministre questionné.

Alan Ganoo est d'avis que tous ces événements ont fait que le Parlement a perdu encore un peu de son lustre et que la démocratie parlementaire ne cesse de subir les écarts et les excès de certains. «Chacun doit pouvoir assumer son rôle. La protestation de Xavier Duval était légitime» a affirmé le leader du MP. Par ailleurs, il n'a pas manqué de faire ressortir que Maya Hanoomanjee n'a fait aucun commentaire à propos de Kalyan Tarolah. «Elle est la responsable du decorum et de ce fait, elle aurait dû se prononcer» a-t-il dit.