Congo-Brazzaville: Mairie de Dolisie - De nouveaux directeurs et chefs de service installés dans leurs fonctions

Les récentes nominations font suite aux réformes des services entreprises par la commune, après la mise en place d'un nouvel organigramme dans le but de forger non seulement la force de l'élan nécessaire pour donner une identité à la ville, mais également pour lutter contre la gabegie financière.

La mairie de Dolisie a éliminé huit directions sur les treize qu'elle comptait auparavant pour les transformer en simples services. Des directeurs et chefs de service ont été nommés avec pour mission de travailler au quotidien pour le bon déroulement de l'ensemble des activités de la ville. L'intronisation de ces nouveaux dirigeants a eu lieu les 26 et 27 octobre, en présence de Patricia Takouma Bando Mongohina, secrétaire générale de la commune de Dolisie, représentant le maire. Parmi ces promus, Joseph Batila a été nommé directeur des ressources humaines. Agent municipal et ancien directeur de la médiathèque, il a sous sa tutelle quatre services, à savoir la communication, les affaires médico-sociales, les affaires socio-culturelles et la médiathèque.

Jean sylvain Ngouma, pour sa part, dirigera les finances municipales. Cet ancien chef de service de la dépense comptabilité et matière a sous sa responsabilité cinq services, notamment la recette, la dépense comptabilité et matière, la solde, les pensions et enfin, les études et contrats communaux. Par contre, la direction des unités marchandes municipales a été attribuée à Florien Aimé Tsimba Nimy. Ce dernier aura sous sa direction, le marché central de Dolisie, les pompes funèbres, l'abattoir, les marchés secondaires qui jadis étaient des directions et qui généraient des recettes quotidiennes importantes.

La gare routiere de Dolisie sera dorénavant gérée par Guy Roger Nguimbi qui a été nommé chef de service. Cette gare, autrefois direction, devient un simple service rattaché à la direction des unités des marchandises de la mairie. Succédant à lui-même, Anicet Kiyindou a été confirmé au poste de chef de service du grand marché de Dolisie tandis que Mme Mouebo a été nommée cheffe de service des pompes funèbres.

Notons que ces nouveaux directeurs et chefs de service ont été nommés pour assurer un bon contrôle des recettes municipales mais aussi pour garantir le paiement des salaires des agents.