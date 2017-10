Angola: La chanteuse Nsoki, ambassadrice de la candidature du Corridor de Kwanza au patrimoine mondial

Luanda — La chanteuse angolaise Nsoki est devenue depuis vendredi l'ambassadrice de la candidature du Corridor de Kwanza au patrimoine mondial, à l'indication de la ministre de la Culture, Carolina Cerqueira, a appris l'Angop de source sûre.

Selon la source, le projet, déjà sur la table de l'UNESCO, fait partie d'une liste qui comprend également le Mémorial de Cuito Cuanavale et les Peintures Rupestres de Tchitundu Hulu. C'est ce qu'a informé la gouvernante au terme d'une audience concédée à la chanteuse Nsoki, dans le cadre du cycle d'écoute des agents culturels sur le projet gouvernemental de la culture angolaise.

D'après la ministre, à l'instar de ce qui se passe dans d'autres pays concernant les projets culturels de grande envergure, le Ministère de la Culture considère comme plus-value pour la promotion et valorisation de la culture angolaise à l'étranger, l'implication de tous les artistes. L'implication des agents culturels dans les projets et actions conçus par le gouvernement, a-t-elle ajouté, vise à rapprocher les institutions gouvernementales, dans le cas du Ministère de la culture, des agents et créateur d'art. Carolina Cerquei a ajouté que l'artiste, étant une figure bien connue dans le pays et à l'étranger, a été indiquée pour promouvoir le projet transfrontalier en tenant compte de sa projection et de la participation à des forums culturels internationaux (musique). L'artiste sera préparée convenablement sur la candidature du Couloir de Kwanza au patrimoine mondial en vue d'une meilleure divulgation et bonne défense.