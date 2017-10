Ile Maurice: Que sont-ils devenus ? Swalay Kasenally - «On ne peut pas être un politicien virtuel et n'agir que sur Facebook»

Swalay Kasenally reconnaît qu'on prend des risques quand on s'engage en politique. Mais cela ne l'empêche pas d'inviter les jeunes à s'engager. «Impliquez-vous avec abnégation. Il y a des risques, mais l'expérience est exaltante. Les dépenses faramineuses pour le lancement d'un parti n'impressionnent pas. Ce sont la richesse des idées, les convictions et les sacrifices consentis qui retiennent l'attention», argue le politicien d'expérience.

Pour celui qui a été un militant de la première heure, les temps ont certes changé, mais rien ne peut remplacer le travail de terrain et le contact humain. L'intellectuel engagé confie qu'il a beaucoup appris de ceux qui vivaient avec des problèmes au quotidien. «Des travailleurs siégeaient aux côtés des universitaires au sein des commissions de travail du Mouvement militant mauricien. Je peux encore témoigner de la contribution de Lutchmeeparsad Ramsahok et de Siven Chinien quand on discutait agriculture et économie.»

Le politicien à la retraite regarde avec philosophie les agitations de certains jeunes qui se lancent dans la politique actuellement. «Nous avons fait notre temps. Il faut accepter le fait que les jeunes prennent la relève. Toutefois, ils doivent savoir qu'on ne peut pas être un politicien virtuel et n'agir que sur Facebook. On n'atteint qu'une petite partie de la population à travers cette plateforme», déclare Swalay Kasenally.

Il est d'avis que c'est l'occasion pour un politicien conscient des enjeux économiques de demander la préparation d'un plan énergétique qui permettra au pays de faire face aux défis des années 2030-2040. «Le CEB connaît une situation financière unique. C'est le moment d'investir pour moderniser le réseau de transmission et de distribution afin de réduire les pertes et développer une politique d'efficience énergétique.»

«Je suis revenu quand le pays, fraîchement indépendant, était en transition. Dès lors, je me suis engagé pour son développement et j'ai continué jusqu'à la fin du siècle», déclare le professeur Kasenally. Une expérience très enrichissante qu'il continue à partager avec ses amis proches. «Quand je constate qu'il y a des excès, je prends ma plume ou je vais m'exprimer au micro d'une radio privée», affirme-t-il.

Cela fait 22 ans depuis que l'ancien ministre de l'Énergie s'est éloigné de la scène politique. Cependant, le très respecté scientifique et universitaire a gardé intact l'intérêt et la passion qu'il porte au pays depuis son retour à Maurice au début des années 70.

