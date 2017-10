Sénégal: Levée de l'immunite parlementaire de Khalifa Sall - Ismaïla Madior Fall formalise le procès

Si rien n'est fait d'ici là, les boulangers envisagent de ne pas fabriquer de pain les 1er et 2 novembre… Plus »

Le plus important, ce n'est pas d'épiloguer sur l'immunité parlementaire, mais c'est de respecter toutes les formes qui garantissent la tenue d'un procès équitable. C'est de ne négliger aucun détail procédural susceptible de remettre en cause ses droits. Parce qu'il a des droits qu'il faut respecter. C'est dans ce sens, même si peut-être la levée de l'immunité parlementaire n'était pas en l'occurrence obligatoire, l'option a été faite de demander à l'Assemblée nationale l'autorisation de le juger parce qu'il s'agit d'un député. Donc, c'est à l'Assemblée nationale de donner l'autorisation ou de ne pas donner l'autorisation ».

«En tant que ministre de la Justice, je ne veux pas me prononcer dans le fond d'une affaire qui est pendante devant la justice. Etant respectueux de l'indépendance de la justice, je ne veux pas tenir des propos ou déclarations qui semblent aller dans le sens d'influencer le cours de la justice. Aujourd'hui, si un citoyen est accusé, il faut lui garantir quand vous êtes ministre de la Justice les conditions optimales d'un procès équitable. Un procès qui répond aux normes de la justice. C'est pour cela que l'autorisation de juger le maire Khalifa Sall dans le cadre d'un procès équitable est demandée à l'Assemblée nationale. Parce que la Constitution est claire dans son article 61 si on veut poursuivre un député.

