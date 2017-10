Afrique Centrale: Cémac - N'Djamena accueille un sommet consacré à l'intégration économique

La rencontre réunira les chefs d'État le 31 octobre et sera l'occasion tout indiquée pour eux de se pencher sur de nombreux dossiers liés à l'intégration sous-régionale.

Le sommet sera consacré essentiellement au suivi de la mise en œuvre des résolutions prises lors de la 13e session ordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement membres de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale (Cémac), tenue à Djibloho (Guinée Equatoriale), le 17 février 2017. Il s'agit notamment de la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace Cemac, du financement des institutions, de la passation de service à la direction de la Commission et la nomination de nouveaux responsables à la tête des organes de l'institution communautaire.

Pour ce qui est de la passation de service entre le président sortant, le Congolais Pierre Moussa, et le nouvel entrant, le Gabonais Daniel Ona Ondo, des sources proches de la Cémac indiquent qu'elle était bloquée par la nomination des commissaires. Pourtant, l'acte additionnel portant harmonisation de la durée des mandats des responsables des institutions, organes et institutions spécialisées de la Cémac, stipule en son article 1er que « le mandat de la Commission est de 5 ans non renouvelable ».

La rencontre du Tchad se tient dans un contexte particulier en ce sens qu'il y sera surtout question d'évaluer la feuille de route adoptée lors du dernier sommet, notamment la libre circulation des personnes et des biens. Une accélération de ce processus par les pays membres qui, en application des instructions des chefs d'État contenues dans l'Acte additionnel N°01/13-CEMAC-070U-CCE-SE du 25 juin 2013, ont supprimé le visa d'entrée pour les ressortissants de la Cémac est saluée par tous. La satisfaction est générale puisque même le Gabon et la Guinée Equatoriale, qui avaient jusqu'ici refusé d'ouvrir leurs frontières aux ressortissants de la Cémac, ont fini par appliquer cette mesure d'intérêt communautaire.

Préoccupés par la situation sociopolitique en Centrafrique, avec la recrudescence des violences communautaires exercées par des bandes armées, les dirigeants de la sous-région devront, par ailleurs, réfléchir à nouveau aux voies et moyens de sortie de crise dans ce pays. De Même, ils devront tenter de trouver une solution durable à la coexistence de deux marchés financiers concurrentiels dans leur espace communautaire en dépit de l'étroitesse du marché. Ces marchés financiers ne sont autres que la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale dont le siège se trouve à Libreville, au Gabon, et la Bourse nationale des valeurs mobilières du Cameroun, la Douala Stock Exchange.