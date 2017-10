Togo: Hanovre 96 - Ihlas Bebou étouffe Dortmund avec un doublé

De retour des vestiaires, pierre Emerick Aubameyang et ses coéquipiers ont remis les pendules à l'heure grâce à Yarmolenko (52è). Leur joie sera de courte durée puisque Klaus marque le troisième but de Hanovre 96 ( 60è) avant le doublé de l'Epervier (86è).

Titulaire pour cette réception du leader de la 9è journée, Ihlas Bebou a inscrit son premier doublé dans le championnat allemand. L'ancien joueur de Fortuna Dusseldorf a donné l'avantage (40è) aux siens alors que les deux équipes faisaient jeu égal (1-1). Le résultat sera à l'avantage des locaux (2-1) à l'issue de la première mi-temps. Il a inscrit son but après les buts de son coéquipier Jonathan sur penalty (20è) et de l'égalisation du jeune français de 18 ans Zagadou (27è).

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.