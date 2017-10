Sénégal: Ateliers de la pensée / Du 1er au 4 novembre a Dakar - 2ème édition du «premier festival des idées sur le continent»

Dakar accueille, du 1er au 4 novembre prochain, la 2ème édition des Ateliers de la Pensée. Un concept annuel, lancé l'an dernier par deux intellectuels africains : l'écrivain et économiste sénégalais Felwine Sarr et l'universitaire et philosophe camerounais Achille Mbembe, qui nous proposent une réflexion autour de ce thème-là : «Condition planétaire et Politique du Vivant». Du 1er au 4 novembre, la capitale sénégalaise accueille aussi toute une cinquantaine d'intellectuels, d'Afrique et de sa diaspora, et quelques événements culturels, autour de ces Ateliers de la Pensée.

En octobre 2016, l'écrivain et économiste Felwine Sarr, auteur d'«Afrotopia», annonçait, en guise de mot de la fin lors de la toute première édition des Ateliers de la Pensée, que le concept serait annuel ; de quoi ravir tous ceux que l'idée avait plus ou moins séduits. Promesse tenue, dirait-on, quand on sait que la deuxième session aura lieu dans une petite poignée de jours, du 1er au 4 novembre à Dakar dans la capitale sénégalaise, qui va réunir toute une cinquantaine d'intellectuels et d'artistes, d'Afrique et de sa diaspora, autour d'un événement que le dossier de presse présente volontiers comme le «premier Festival des Idées sur le Continent».

Pour ne pas tous les citer : Mame Penda Ba de l'Université Gaston Berger (Ugb) de Saint-Louis, spécialiste de l'islamisme et des politiques publiques, Souleymane Bachir Diagne, Romuald Fonkoua, professeur camerounais de littérature francophone à la Sorbonne, l'écrivain congolais Alain Mabanckou, le dramaturge burkinabé Etienne Minoungou, le commissaire d'exposition camerounais Simon Njami, directeur artistique de la Biennale de Dakar, Ebrima Sall, ancien directeur du Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique (Codesria), l'écrivain et chercheur Mohamed Mbougar Sarr, l'économiste Ndongo Samba Sylla, Ibrahima Wane, Professeur sénégalais de littérature orale à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), etc.

Cette année donc, Felwine Sarr et l'universitaire et philosophe camerounais Achille Mbembe, à qui l'on doit, aussi, la paternité de ces «Ateliers de la Pensée», nous invitent à une réflexion autour de ce thème-là : "Condition Planétaire et Politique du Vivant", dans un contexte où l'Afrique, et les pays du «Sud en général», «apparaît de plus en plus comme l'un des théâtres privilégiés où se joue, d'ores et déjà, le devenir de la planète».

Derrière ce thème, de nouvelles perspectives, des «chemins nouveaux», une vingtaine d' «axes thématiques», histoire de «structurer les débats» : Décolonialité et circulation des savoirs, Féminismes afro-diasporiques, Situations minoritaires et politiques de l'émancipation, le roman afro-diasporique du futur, les figures contemporaines du religieux, l'Afrique dans l'ordre géopolitique mondial, etc.

Ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'il n'y aura pas une, mais deux Nuits de la Pensée : les 2 et 4 novembre à l'Institut français de Dakar, qui accueillera aussi les Ateliers eux-mêmes, entre 9h et 17h30.

Les Ateliers de la Pensée, c'est aussi le programme qui tourne autour : la projection du film "Afrique, la pensée en mouvement" du cinéaste camerounais Jean-Pierre Bekolo, le vernissage de l'exposition "AWA! Un magazine pionnier et ses réseaux", dans la soirée du vendredi 3 novembre au Musée de la Femme Henriette Bathily, suivie de la pièce de théâtre "We call it love", à l'Institut français de Dakar.