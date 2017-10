Congo-Brazzaville: Livre - Paul Carroph Etou publie « Une vie de battant»

Le roman de 120 pages a été publié en mai 2017 aux éditions l'Harmattan-Congo. Ce livre autobiographique retrace le parcours atypique de l'auteur, de la naissance à l'enfance jusqu'à la vie familiale, en passant par l'adolescence; le cursus scolaire et universitaire, la vie associative, politique et administrative. Paul Carroph Etou a su se tracer un chemin de réussite avec l'aide de tous ceux qu'il a connus et connaît encore.

Confronté à de rudes épreuves, notamment maladie, jalousie, calomnie, médisance, haine, traîtrise, hypocrisie, même tentative d'élimination, Paul Carroph Etou gardera toujours espoir jusqu'à voir un avenir radieux. L'auteur s'est battu et se bat encore pour poursuivre sa route avec confiance et assurance, sans qu'il ne se laisse entraîner par la peur.« Une vie de battant » est une invite au courage et à l'espoir. Au travers de ce roman, l'auteur encourage les gens à ne pas se lasser de la vie, malgré des difficultés qui peuvent surgir, de garder toujours la tête haute.

Paul Carroph Etou est auteur des romans « Jean-Baptiste Tati Loutard, Libres mélanges et destins littéraires », « Jean-Paul Sartre, Qu'est-ce que la littérature ? »

Il est journaliste, ancien attaché de presse aux ministères de l'Energie et de l'hydraulique; des Transports, de l'aviation civile et de la marine marchande; de la Construction, de l'urbanisme et de l'habitat. Conseiller aux relations publiques au ministère de la Communication, il a également géré les relations commerciales à la Télévision congolaise et au groupe de presse la Nouvelle République. Sur le plan associatif, il est vice-président du comité des sages des Natifs de Gamboma, en abrégé "Natigam", et a pour formation politique le Parti congolais du travail.