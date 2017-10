Angola: Le président évalue les travaux du nouvel aéroport de Luanda

Situé à 40 kilomètres au sud-est du centre-ville de Luanda, l'infrastructure a deux pistes doubles, celle du nord est de 3800 mètres de long et 60 mètres de large, avec la capacité d'accueillir l'Airbus A380, le plus gros avion civil de transport de passagers.

Lorsque le nouvel aéroport sera achevé, il permettra à Luanda de devenir un point de correspondance pour le transport de passagers et de marchandises vers la région de l'Afrique centrale et australe.

En construction depuis 2007, le nouvel aéroport international de Luanda pourra accueillir jusqu'à 15 millions de passagers par an, avec dix millions de trafic international et cinq millions de trafic national.

