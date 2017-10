Ile Maurice: Elles ont du métier - Anoushka Beegoo - Mimi, une artiste qui a du chien

Elle est tombée dans un pot de peinture quand elle était petite. Sa passion s'est dessinée alors qu'elle était encore à l'école maternelle. Et depuis, elle a exploré sa palette de talents, avec la passion en toile de fond. Rencontre.

Des briques ornent la façade de la maison d'Anoushka, Mimi pour les intimes... «Non, ce ne sont pas des vraies ! Je les ai peintes... » Effet trompe-l'oeil réussi. À l'intérieur, des fresques murales : la fée Clochette perchée sur un bel arbre, un lierre pailleté a pris racine dans le salon cosy. Dans l'argentier, des bouteilles, des paniers argentés, des objets de déco qu'elle a confectionnés elle-même et qui en mettent plein la vue.

Son pinceau, Mimi le promène partout. Tout comme sa créativité d'ailleurs. Ses doigts et son imagination sont constamment en ébullition. La bouillonnante mère de famille, âgée de 39 ans, a un sourire avenant scotché sur le visage. Elle respire la joie de vivre.

«Quand j'étais enfant et qu'on dessinait sur les ardoises à l'école, je pleurais parce que je ne voulais pas effacer mon dessin», se remémoret- elle en rigolant. Depuis, elle n'a plus quitté les crayons, les couleurs et plus tard, le chevalet.

Pour se faire des sous, Mimi fait du face painting. Transformant les enfants en Pumba, en Batman, en Reine des Neiges et autres personnages. Et les adultes aussi, en zombies, vampires et momies pour Halloween, par exemple. Touni minwi fait-il partie de son catalogue ? Elle peut tout faire.

L'animation pour les fêtes d'anniversaire, pour des fêtes particulières, ça la connaît. Elle propose des packages comprenant la piñata, les costumes parfois. Et le clown... Derrière le gros nez rouge, son époux Bunty - déjà farceur dans la vraie vie - ou son fils aîné, âgé de 18 ans. «J'en ai un autre qui a 12 ans, qui m'aide aussi. J'ai la chance de pouvoir compter sur ma famille, on fait pratiquement tout ensemble.»

Son chiffre d'affaires ? En moyenne Rs 25 000 par mois, parfois moins. Son atelier ? Sa cuisine ou la chambre de ses enfants. «Il n'y a pas de lieu pour créer... » Dans la pièce attenante, une télé format tableau géant. «J'adore regarder les films d'horreur. Mé mo bolom ek mo bann garson kapon !»

N'empêche que les joyeux cobayes se prêtent volontiers au jeu quand il s'agit d'essayer de nouveaux design. Pour ne pas abîmer leur peau, ni celle de ses clients d'ailleurs, Mimi préfère importer la peinture qu'elle utilise. Des plans pour l'avenir ? Agrandir son petit business. Et elle est sur la bonne voie. «Mon carnet de commandes est rempli pour les jours à venir.»

La faute à son talent.