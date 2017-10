Sénégal: Touba / Grand Magal édition 2017 - Un hopital mobile de niveau 2 à l'heliport

Si rien n'est fait d'ici là, les boulangers envisagent de ne pas fabriquer de pain les 1er et 2 novembre… Plus »

En ce qui concerne les personnes souffrant d'infections chroniques de, l'hypertension, il leur demande de venir avec leurs traitements et de respecter les prescriptions de leur médecin et surtout de respecter les mesures hygièno- diabétiques. Il y avait beaucoup de diabétiques qui étaient décompensés du fait qu'ils ne respectaient leur traitement. S'ils ont des problèmes, ils peuvent s'adresser à nos services pour qu'on les prend en charge, dit-il.

Interpellé sur l'opérationnalité des centres de santé secondaires, Dr Dieng d'ajouter : «on attend l'affectation des médecins. Le ministère est en train d'acheminer le matériel pour relever les plateaux. En tout cas, nous allons relever tous les plateaux de ces centres secondaires avant le Magal. Le médecin chef du district sanitaire de Touba recommande aux chauffeurs et transporteurs de respecter le code de la route parce que «nous recevons dans nos services beaucoup d'accidentés et d'éviter de conduire la nuit pour les motos Jakaarta. On doit même l'interdire.

Et de poursuivre cette année, «nous allons innover dans la prise en charge des urgences parce que nous allons pré positionner des ambulances médicalisées au niveau de certains axes que nous avons identifiés comme des axes accidentogènes ou par le passé, nous avons noté beaucoup de problèmes par rapport à la sécurité routière. Nous avons augmenté le nombre de points de prestations qui est de 135 l'an dernier à 150 points cette année. Nous recevons cette année un hôpital qui va être déployé par le ministère de la santé et de l'action sociale qui sera pré positionné au niveau de l'héliport qui va s'ajouter à l'année dernière. Nous avons enregistré la venue d'autres partenaires notamment des Kurels qui nous viennent d'autres régions.

