Congo-Brazzaville: Excel Mouscron / Fabrice Olinga - « L'objectif reste le même: se sauver »

Battu sur le fil jeudi soir à Saint-Trond (1-0), l'Excel Mouscron a déjà la possibilité de se ressaisir dimanche face à l'Antwerp au Canonnier. Mais la mission ne sera pas simple. Néanmoins pour Fabrice Olinga, il n'y a pas péril en la demeure.

« C'est une défaite très difficile avoue Olinga après le revers à Saint-Trond dans des propos relayés par walfoot. Nous sommes arrivés ici avec un état d'esprit positif. On savait qu'on allait jouer contre une bonne équipe. » Et après un beau combat, les Hurlus se sont inclinés 1-0.

« C'est vrai qu'on n'a pas joué notre meilleur match mais on a montré qu'on était une équipe solide. Puis on a craqué quand il ne fallait pas. » C'est à dire, dans les dernières minutes. Le Camerounais est conscient que son équipe a manqué d'expérience en fin de match. « Je pense que c'est une question de maturité et de concentration. Mais je ne peux pas pointer quelqu'un du doigt parce qu'on donne tous le meilleur de nous-même. C'est une bête erreur. On va s'en remettre. Nous sommes jeunes dans un groupe formé il y a peu. On ne doit pas se reposer sur ce qu'on a déjà obtenu. On a tout pour rebondir. »

Comptant le même nombre de points que Waasland-Beveren (18), l'Excel a basculé à la septième place du classement après le revers concédé au Saint-Trond. C'est donc la première fois que les Hurlus se trouvent en dehors du top 6 depuis le début de la saison.

Fabrice Olinga a tenu à calmer les choses quant aux ambitions concernant les PO1. « Je pense que la presse veut nous mettre où nous ne voulons pas être. On se concentre sur nous. Et l'objectif reste le même: se sauver. Maintenant, il faut se ressaisir sans subir cette pression que vos confrères de la presse essayent de nous mettre », a-t-il conclu.