Afrique de l'Ouest: Lutte contre le terrorisme - L'Uemoa pour une coopération entre la CEDEAO et le G5 Sahel

Le président de la commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), Abdallah Boureima, qui s'exprimant hier, vendredi 27 octobre, à l'ouverture de la troisième réunion du comité de haut niveau sur la mise en œuvre de la politique commune de l'Uemoa dans le domaine de la paix et de la sécurité, a estimé que l'Uemoa devrait davantage coopérer avec la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao), afin de mieux faire face aux défis sécuritaires.

«Notre union doit accorder à ces fléaux et menaces un ordre de priorité élevé dans le prolongement des efforts des Etats concernés à travers notamment une coopération accrue avec la Cedeao, le G5 Sahel et l'autorité de développement intégré de la région du Liptako-Gourma », souhaite-t-il.

La coopération entre pays de l'Uemoa et autres organisations ouest-africaines est nécessaire à cause de l'incapacité de nombreux pays à faire face au terrorisme, juge Abdallah Boureima. « Depuis plusieurs mois, la situation sécuritaire dans l'espace Uemoa reste dominée par la persistance de la menace terroriste en particulier au Burkina, au Mali et au Niger(... ). Les problèmes auxquels sont confrontés ces trois pays sont causés par le manque de ressources humaines, matérielles et d'infrastructures de leurs forces de défense et de sécurité, la montée du sentiment d'abandon des populations, la pauvreté et les recrutements terroristes ».