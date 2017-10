Sénégal: Grugeant plus de 30 millions à des immigrés - Serigne Mor Seye risque un an de prison ferme

L'accusé Serigne Mor Seye est vraiment doué pour le délit d'abus de confiance. En effet, il a été attrait hier, pour une seconde fois, à la barre du tribunal de Grande Instance de Dakar. Il est accusé d'avoir soustrait plus de 30 millions de fcfa que lui ont été remis par Mar Diop et Cheikh Lo qui étaient animés par l'envie d'investir au Sénégal. Il risque un an de prison ferme si les réquisitions du ministère public sont appliquées.

Serigne Mor Seye. Opérateur économique de profession, a abusé de la confiance que lui vouait son ami Mar Diop pour se faire remettre la rondelette somme de 30 millions, destinés à l'achat de camions. Mais au lieu de remplir sa part du contrat, il s'est laissé aller, profitant de la belle vie. Et pendant cette période, il a connu par l'intermédiaire de Mar Diop, un autre immigré du nom de Cheikh Lo à qui il a proposé de vendre un camion. Gagnant la confiance du sieur Lo, il s'est fait remettre 11 millions 500 000 francs. Par la suite, les promesses se multiplient sans exécution. Ainsi Mar Diop et Cheikh Lo ne savent plus à quel saint se vouer. Lasses de courir derrière leur argent, les victimes portent plainte contre leur malfrat.

À la barre, l'une des victimes a relaté sa mésaventure. Il déclare qu'il a eu une confiance aveugle envers Serigne Mor Seye. Le plaignant soutient qu'il a remis son camion qui coute 27 millions au prévenu. Aussi, le mis en cause a eu un contrat avec des italiens qui lui ont remis 30 euros pour qu'il achète deux camions afin de fructifier leur argent. «Lorsqu'on lui a versé ladite somme, dans son compte, il l'a alimenté quelques mois avant d'arrêter. Sachez que je lui ai remis 4 millions 500 000 francs. Mes cousins ont commencé à me harceler de même que mes neveux pour me dire que je me suis ligué avec lui pour détourner le fonds de mes amis blancs », souligne-t-il.

Lui emboîtant le pas, Cheikh lo explique qu'il est venu en vacance à Dakar et le sieur Seye lui a proposé un projet de 30 millions. Il m'a fait croire qu'il travaille dans le développement de projet. «Je lui ai versé 11 millions. Après 6 mois, je n'ai rien vu de palpable et je l'ai interpellé. Sur ce, il m'a parlé d'un autre projet qui consiste à importer 150 tonnes de sel par mois. J'ai fait des démarches, mais il ne faisait que mentir. C'est ainsi que j'ai perdu ce contrat », a-t-il laissé entendre. Sans pression, le prévenu a soutenu que ces accusations sont fausses. Il confirme qu'il a acheté les camions mais l'un est tombé en panne au Burkina et l'autre en Côte d'Ivoire. Après un an, le pneumatique a commencé à avoir des problèmes, selon ses dires. «On est parti au garage et il a vu les voitures. Et le contrat du travail, je ne l'ai pas amené, car je n'ai pas eu le temps. Je n'avais aucune possibilité. Je reconnais qu'il y'a une reconnaissance de dette», s'est-il dédouané.

Pour l'avocat de la partie civile, Me Diaw, le prévenu est de mauvaises foi, car il a escroqué des Sénégalais qui voulaient investir dans ce pays. Il a pris une défense qui ne tient pas la route. Le praticien du droit estime que le délit d'abus de confiance est avéré contre le prévenu à l'encontre du sieur Lo, avant de demander la requalification du délit en escroquerie pour Mar Diop. Il réclame 50 millions pour tous préjudices confondus. Le parquet souligne que les faits ne souffrent d'aucun doute et requis un an de prison ferme. L'avocat de la défense, Me Nohine Mbodj, a plaidé pour une application extrêmement bienveillante de la loi.