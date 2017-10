Afrique de l'Ouest: Recrutement des terroristes - Macky pour le controle des sites d'orpaillage traditionnel

Les sites d'orpaillage traditionnel sont très souvent des zones de non droit où s'exercent des activités malsaines. Conscient du danger qu'ils peuvent représenter dans la lutte contre le terrorisme, le chef de l'Etat Macky Sall, a souligné l'importance de réguler le secteur. En sa qualité de président du comité de haut niveau sur la mise en œuvre de la politique commune de l'Uemoa dans le domaine de la paix et la sécurité, Macky Sall, a présidé hier, vendredi 27 octobre, la troisième réunion dédiée à la question sécuritaire dans l'espace Uemoa.

Le proxénétisme, la prostitution forcée, le trafic d'êtres humains sont des faits récurrents dans les sites d'orpaillage traditionnel. A tous ces faits, le chef de l'Etat Macky Sall ajoute la possibilité qu'ils servent de lieux de recrutement aux bandes terroristes. « Il y a la nécessité de réguler l'orpaillage clandestin qui est source de recrutement, » signale-t-il. Il urge aussi, selon le Président Macky Sall, de mettre un terme aux conflits récurrents entre éleveurs et agriculteurs.

S'exprimant hier, vendredi 27 octobre, à l'ouverture de la troisième réunion du comité de haut niveau sur la mise en œuvre de la politique commune de l'Union Economique et Monétaire ouest-africaine (Uemoa) dans le domaine de la paix et de la sécurité, le président de la République a estimé, en outre que, « les Etats n'ont d'autres choix que de s'engager vers la mutualisation des potentiels et de la mise en synergie des actions en mettant l'accent sur la prévention ». En parlant ainsi Macky Sall rappelle que la lutte pour la paix et la sécurité n'est jamais gagnée d'avance.

NECESSITE DE SE DOTER D'UN SYSTEME D'ALERTE PRECOCE

La libre circulation des personnes et des biens dans la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) conduit à des infiltrations et des risques élevés de sécurité. Par conséquent, le Président Macky Sall pense qu'avoir un système d'alerte précoce pour les pays membres de l'Uemoa permettra aux forces de défense et de sécurité des différents pays de l'espace communautaire de travailler ensemble. Mieux, la coopération et l'échange d'expériences dans l'Uemoa devront être renforcés, pense le chef de l'Etat. Avoir une stratégie de lutte contre le terrorisme et un cadre référentiel sont des obligations pour l'encadrement de la gouvernance politique dans l'espace communautaire a dit le chef de l'Etat.