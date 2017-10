Afrique du Sud: La Gay Pride, un tremplin pour dénoncer les discriminations

Les discriminations sont nombreuses. Six homosexuels sur dix s'en disent régulièrement victimes. Lerhato défile avec sa copine. Les discriminations, elles les vivent tous les jours : « Lorsque je prends les taxis collectifs certaines personnes me disent : " Tu n'as jamais fait l'amour avec un vrai homme. Si tu en avais connu un, tu serais hétérosexuel ". »

Pourtant, selon Craig Chapman de l'association Right to Care, être gay en Afrique du Sud est bien loin de correspondre aux droits reconnus par la Constitution. « L'Afrique du Sud est le seul pays en Afrique qui reconnaît des droits aux individus LGBT. Mais la réalité est différente. Par exemple, dans les townships du pays, les femmes subissent encore des viols de correction, car elles sont lesbiennes », explique le militant.

L'Afrique du Sud est l'un des premiers pays au monde à avoir reconnu l'union aux personnes de même sexe. La ville du Cap est d'ailleurs considérée comme la capitale gay du pays et du continent en général. Le constat est cependant plus mitigé dans le reste du pays où les homosexuels font face à de nombreuses discriminations, comme à Johannesburg où avait lieu, samedi 28 octobre, la Gay Pride de la ville. Reportage.

