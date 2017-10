Afrique: Ligue des champions - Al Ahly bute sur un coriace Wydad en finale aller

Le Wydad, battu 2-0 en juin dernier en match de poule par Al Ahly, a cette fois retenu la leçon et n'a cédé qu'à une seule reprise. Mieux, les Marocains ont inscrit le si précieux but à l'extérieur par leur attaquant Achraf Bencharki. Le buteur marocain n'a eu besoin que d'une occasion pour égaliser en reprenant de la tête au premier poteau un centre de Mohammed Ounajem (16e). Un but qui vaut de l'or pour le Wydad qui devra finir le travail samedi prochain pour espérer remporter sa deuxième Ligue des champions après celle de 1992.

