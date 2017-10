Ouganda: Crispations autour de la modification de la Constitution

Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, participe, depuis mercredi, à… Plus »

« Nous avons jusqu'à présent documenté et vérifié 132 cas. Certains d'entre eux devraient aller en justice prochainement. Ce mécanisme a pour objectif de documenter ces violations, les rendre disponibles au public pour qu'il sache ce qu'il se passe, et dans certains cas aller en justice, affirme Nicolas Opiyo, le directeur de Chapter Four. Nous avons été submergés par les réactions des gens. Le défi maintenant est de vérifier toutes ces informations avant de pouvoir les partager avec le public. »

« Nous notons que l'usage excessif de la force par la police contre certains membres du Parlement et de citoyens, est devenu récemment une norme plutôt qu'une exception, explique-t-il. La police a pris en charge certains rassemblements d'une manière partisane, dispersant les consultations des opposants au retrait de l'âge limite et assurant la sécurité de ses partisans. »

