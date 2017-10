Congo-Brazzaville: Idées philosophiques et sociales - Rencontre autour de l'initiation

Les initiés, a-t-il expliqué, au fur et à mesure qu'ils reçoivent des enseignements, bénéficient d'une lumière dont ils doivent offrir à leurs semblables pour le bien de l'humanité. « Si l'initié ne partage pas sa lumière aux autres, il trahit les enseignements reçus et est passible d'une punition spirituelle », a-t-il renchéri, avant d'ajouter que chaque communauté, depuis l'antiquité jusqu'aujourd'hui, dispose de sa forme d'initiation.

Le conférencier a indiqué, d'entrée de jeu, que le vocable "initiation" a acquis, au fil des années, une connotation péjorative dans l'imaginaire collectif qui l'assimile à tort au mysticisme. A contrario, a-t-il ajouté, l'initiation est un itinéraire qui mène de la vie profane à la perfection, à la reconversion mentale ou comportementale. En outre, il a noté qu'il existe des initiations philosophiques, religieuses, maçonniques et mystiques. Le Pr Théophile Obenga a, par ailleurs, souligné qu'une initiation est toujours reçue non pas seule mais au sein d'un cercle ou d'une école initiatique.

A l'occasion du 30e anniversaire du Cercle d'études philosophiques et sociales, les membres de l'organisation ont organisé, le 28 octobre à Brazzaville, une conférence-débat sur le thème :« Autour de l'initiation ». Le Pr Théophile Obenga était le principal orateur et le Dr Hervé Iloki, le modérateur.

