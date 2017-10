Kenya: Présidentielle - L'attente des résultats cristallise les tensions

Le Kenya est dans l'attente des résultats de sa « présidentielle bis » du 26 octobre. Le président Kenyatta est assuré de l'emporter alors que l'opposition a appelé ses partisans au boycott, entraînant une baisse de la participation mais également le blocage de bureaux et des émeutes. Une partie des circonscriptions n'ont toujours pas pu voter et la situation dans le pays reste tendue.

La Commission électorale doit décider ce dimanche 29 octobre si elle tente à nouveau d'organiser le vote dans quatre comtés de l'Ouest ou si elle laisse tomber. « Nous verrons, mais nous ne mettrons pas la vie de nos agents en danger », a expliqué samedi 28 octobre son président, Wafula Chebukati.

Le décompte des votes se poursuit avec deux questions : quand l'IEBC annoncera-t-elle la réélection d'Uhuru Kenyatta et quel sera le taux de participation ? En attendant, l'opposition lui promet un second mandat compliqué. « Il ne pourra pas gérer le pays facilement. Il a obtenu un vote de non confiance », a déclaré Raïla Odinga. L'opposant doit prochainement détailler sa nouvelle stratégie de désobéissance civile. « Une résistance sans armes », a-t-il précisé.

En coulisse un diplomate explique que chaque camp a ses divisions et ses faucons aux positions radicales. Les chancelleries critiquent Odinga sur les blocages de bureaux, « pas du tout spontanés ». Les ambassades tentent aussi de convaincre Uhuru Kenyatta de contenir les violences policières. « En cas de bain de sang, on risque de le mettre à l'écart », confie une autre source diplomatique.

En tout cas la politique fait resurgir les tensions tribales. Le quartier Kawangwaré, à Nairobi, a été victime d'une attaque coordonnée de plus d'une centaine de jeunes vendredi 27 octobre au soir. Un assaut aux relents ethniques. Samedi, beaucoup de boutiques ont fermé avant la nuit. « Le soir, on ne sait pas qui est qui. Les gens ont peur. Moi je vais dormir avec ma machette », a confié un habitant.

Au moins 33 morts depuis l'élection du 8 août

Selon un récent rapport de Human Rights Watch et Amnesty International, la police a tué au moins 33 personnes, au pire 67, et blessé des centaines d'autres lors des manifestations qui ont suivi l'élection du 8 aout. Pour la « présidentielle bis », le bilan s'élève à 4 morts et 13 blessés selon la police. Mais à Kisumu, les habitants ne cessent de dénoncer un usage excessif de la force et les blessés sont encore pris en charge dans les hôpitaux de la ville.

J'ai croisé un groupe de manifestants et la police était là et un policier a cru que je voulais l'attaquer, et il m'a tiré dessus. La balle est rentrée là au dessus de ma lèvre, et est ressortie là à côté de l'oreille.