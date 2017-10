Afrique du Nord: Cinq médailles d'or pour la Tunisie

Les rameurs de la sélection tunisienne d'aviron ont récemment décroché 10 médaille (5 or, 4 argent et 1 bronze), lors de la première journée du championnat arabe d'aviron (seniors, juniors et U23), organisé les 27 et 28 octobre aux Berges du lac de Tunis.

Les pays engagés à ce championnat sont la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, l'Egypte, le Liban, les Emirats, l'Irak, le Qatar, le Soudan et Djibouti.

L'Algérie en force !

Les médailles d'or tunisiennes ont été remportées par Ghaith Kadri et Mohamed Moemen Mejri (double juniors), Mohamed Ettayeb (individuel U23 et individuel seniors poids léger), Khadija Krimi (individuel U23) et Nour Thraya et Malek Ounaies (double U23 poids léger). Au tableau des médailles, la première place est revenue aux Algériens, auteurs de dix médailles (5 or et 5 argent), devançant les Tunisiens (5 or, 4 argent et 1 bronze) et les Marocains (1 argent et 5 bronze). Dix finales ont été prévues au programme d'hier samedi, dont le coup d'envoi a été donné à 9h00.

Tableau des médailles:

Or Argent Bronze

1. Algérie 5 5 0

2. Tunisie 5 4 1

3. Maroc 0 1 5

4. Émirats 0 0 3

5. Irak 0 0 1