Ile Maurice: Festival kreol enternasyonal - Maurice sacré dans la catégorie Sérénade enternasyonal

«Sann fwa-la inn vini pou gagn prémyé pri.» À l'instar du musicien Philippe Thomas, la fierté est de mise au sein de la délégation mauricienne actuellement aux Seychelles pour le Festival kreol enternasyonal. Hier, samedi 29 octobre, dans la capital seychelloise, à Victoria, Maurice a raflé le premier prix dans la catégorie Sérénade enternasyonal.

Il s'agit, en fait, de la première édition de la Sérénade enternasyonal. Cette nouveauté est une fusion du carnaval et de la sérénade traditionnelle du festival. Trente-trois équipes, dont 12 internationales, y ont participé.

La délégation mauricienne était composée de 22 musiciens, chanteurs et danseurs. Avec les frères Joseph, Samuel et Mathieu, ainsi que l'équipe de Philippe Thomas, les participants ont présenté une chorégraphie mêlant danse traditionnelle et moderne.

Le trophée leur a été remis par Mitcy Larue, ministre de la Jeunesse, des sports et de la culture. Elle est également Chairperson du comité organisateur du Festival kreol enternasyonal. La Réunion a raflé la seconde place, suivie de l'équipe de Notting Hill, de la Grande-Bretagne.

Pour le musicien Philippe Thomas, lors des précédentes éditions du carnaval, Maurice s'était classé aux deuxième et troisième places. D'où l'envie de se surpasser pour être sacré. D'ailleurs, la prof de danse Joëlle Nenere et Samuel Joseph qualifient cette victoire de «fierté pou nou Moris».

L'accompagnatrice du groupe, Bettina Enz, Events Officer à la Mauritius Tourism and Promotion Authority (MTPA), peine encore à y croire. «C'est la première fois. On ne s'attendait pas à une telle victoire. Les participants ont bien bossé. L'organisation s'est faite très vite. Et ce sont des danseurs qui travaillent vite.»

L'équipe songe déja à la prochaine sérénade en 2018.

Joëlle Elix des Seychelles