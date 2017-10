Ile Maurice: Partielle au n°18 - «Dir bann kandida pa vinn kot mwa, mo lisien mové... »

Mais Désiré, de son côté, rétorque que ce sont les politiciens qui devraient respecter les gens. «Toulétan mem zafer, inn plin ar sa!» Mais, quitte à choisir entre écouter les candidats pendant qu'ils sont perchés sur des caisses à savon et le porte-à-porte, il préfère la deuxième option. Et puis, «si kandida, sirtou bann séki pa konu, pa montré zot figir, pa dir ki zot plan, nou pa pou koné».

Ramesh, gérant d'un restaurant, soutient pour sa part la... courtoisie. «Qu'on les aime ou pas, que nous ayons l'intention d'aller voter ou pas, on ne peut pas insulter et repousser quelqu'un qui vient vous rendre visite.» Le respect, dit-il, demeure le maître mot.

D'autant plus que «des promesses, ils en font beaucoup mais tout cela ne servira à rien, ils ne les tiennent jamais !». Blasé, cet homme d'une cinquantaine d'années n'en peut plus des politiciens et de la politique. «Enn pert dé tan sa!»

