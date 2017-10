Ile Maurice: Après être tombé dans les escaliers - Un père de famille dans le coma depuis août

«Je n'arrive pas à croire que mon fils est à l'hôpital avec ces appareils qui le gardent en vie...» Trois mois déjà que Mala attend que son fils se réveille enfin de ce «long sommeil». Qu'il lui dise quelques mots. Qu'il lui sourie. L'homme de 43 ans a sombré dans le coma après une chute dans les escaliers, en août. Il est admis à l'hôpital Jawaharlal Nehru depuis.

Cette semaine, Mala a repris espoir. Son fils a ouvert les yeux. Et il a même bougé la main. Des signes encourageants qui, espère Mala, laissent présager un dénouement heureux.

Le drame s'est joué en août, à leur domicile, à L'Escalier, raconte-t-elle. «Tout s'est passé tellement vite... » Après le dîner, dit Mala, son fils devait se rendre à l'étage. Mais en empruntant les escaliers, il a fait une chute.

«Ma belle-fille et moi avions entendu du bruit, mais nous n'y avions pas prêté attention», poursuit Mala. Ce n'est que plus tard qu'elles l'ont découvert allongé sur le ventre, en sang. Un proche l'a transporté à l'hôpital, mais l'homme n'avait plus ouvert les yeux.

Depuis, c'est toute la vie de la famille qui est en suspens. Mala se doit de garder le moral et de soutenir ses deux petits-enfants et sa belle-fille. Tous les jours, sans faute, elle se rend à l'hôpital pour rendre visite à son fils. «Le personnel médical m'a conseillé de lui parler et je le fais sans cesse pour qu'il aille mieux.»