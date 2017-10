Tunisie: Des perspectives prometteuses pour l'exportation

La Tunisie envisage l'exportation de près de 200 mille tonnes d'huile d'olive dont plus de 25 mille tonnes conditionnées, au vu d'une récolte record prévue au cours de la saison 2017/2018, pour ainsi occuper le deuxième rang mondial après l'Espagne alors qu'elle était en tête de liste des pays exportateurs de cette denrée au cours de celle de 2014/2015.

L'huile d'olive tunisienne est exportée vers 54 marchés internationaux, notamment ceux de l'UE (Union européenne) qui accaparent la part du lion avec plus de 56 mille tonnes, suivis des Etats-Unis d'Amérique avec 35 mille tonnes dont 7 mille tonnes d'huile conditionnée. La Tunisie a accédé à de nouveaux marchés prometteurs, au cours des dernières années, à savoir les marchés russe, indien, japonais et africain. Le directeur général de l'Office national de l'huile (ONH) a indiqué que la saison 2017/2018 paraît plutôt prometteuse grâce aux précipitations enregistrées, au mois de septembre, après deux saisons caractérisées par une faible production à cause de la sécheresse (100 mille tonnes au cours de la saison 2016/2017 et 140 mille pour la saison 2015/2016).

La protection des forêts

Et d'ajouter que la saison de récolte des olives débutera au début du mois de novembre 2017 et l'exportation se poursuivra jusqu'à fin octobre 2018.

Des réunions, a-t-il avancé, ont été organisées au niveau du ministère de l'Agriculture avec la participation des organisations patronale et agricole pour résoudre certaines problématiques et discuter de la gestion des quantités de margine produites par les huileries en vue d'établir un programme à ce propos.

L'accent a également été mis sur la protection des forêts. Il a fait savoir que l'ONH dispose d'une capacité de stockage estimée à 160 mille tonnes et a obtenu les montants nécessaires pour financer la saison. Les laboratoires de contrôle de l'huile à l'export sont prêts et il a été procédé au traitement de près de 5 millions de plants d'oliviers contre les maladies et les ravageurs. S'agissant de l'exportation, des mesures concernant le contrôle de la qualité de l'huile et la facilitation des opérations d'obtention des financements auprès des banques ont été prises.

Au sujet des prix à l'exportation, il a fait remarquer que les prix varient en fonction de l'offre et de la demande, sachant que la Tunisie a exporté, au cours de la saison 2016/2017, 82 mille tonnes avec des recettes estimées à 792 millions de dinars (MD), le prix de vente moyen ayant atteint 9,7 DT le kilogramme d'huile (environ 4 euros). Evoquant la hausse des prix de l'huile d'olive (14D le litre), au cours de cette période, le responsable a souligné qu'il s'agit de l'huile d'olive de la saison écoulée, ajoutant que les prix de vente sur le marché local sont liés au volume de production nationale et internationale, d'autant que la Tunisie exporte 80% de sa production.

La Tunisie dispose de 88 millions de plants d'oliviers sur une superficie de 1,8 million d'ha et environ 20 mille ha d'oliviers sont plantés chaque année, outre un plan quinquennal de plantation de un million d'oliviers/an au Nord, vu les conditions climatiques adéquates.