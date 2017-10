Tunisie: Rattraper les points perdus

Deux absences de taille aujourd'hui dans les rangs médeninois: le gardien Anis Jelassi, exclu dimanche dernier contre le ST et qui en aura pour deux matches de suspension, et le latéral Lamjed Rhili qui a été opéré vendredi dans une clinique à Sousse des ligaments croisés suite à sa blessure face à l'AS Gabès. Il devra observer un long repos, son retour aux stades étant fixé pour le mois d'avril prochain. Quant à Sabeur Ghouma, qui s'est entraîné en solitaire, il est annoncé incertain. Dans les bois, Hamza Béhi va réintégrer son poste avec l'espoir de montrer davantage de vigilance que lors de la défaite (2-0) contre l'US Monastir lorsqu'il encaissa un but-gag suite à un tir anodin de Fehmi Ben Romdhane.

Cette semaine a vu le bureau directeur remettre leurs émoluments aux joueurs qui n'accusent ainsi plus de retards de paiement. De bon augure avant l'importante confrontation de ce dimanche placée sous le signe de la victoire pour rattraper les points perdus. Par ailleurs, l'Olympique se trouve depuis jeudi en stage à Sousse. Il a pu s'entraîner sur une pelouse en gazon naturel semblable à celle du stade Laâouani. Le staff technique espère tirer le plus grand bénéfice d'une mise au vert aussi courte que bénéfique au rayon de la concentration sur la confrontation directe de ce dimanche avec un autre mal-classé.

En fait, le public sudiste a fini par se montrer plus réaliste et lucide quant aux véritables possibilités d'un effectif qui accuse des lacunes à tous les niveaux. Le bureau de Mohamed Saidi a de son côté résisté à la tentation de changer d'entraîneur, conscient que les problème ne résident pas à ce niveau. La semaine dernière, il a confirmé Afouène Gharbi, et a été récompensé en retour.

