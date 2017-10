Afrique du Nord: Le Premier ministre indien invité à visiter la Tunisie

Une invitation officielle a été remise hier au Premier ministre indien par le ministre des Affaires étrangères, Khemaïes Jhianoui, actuellement en visite officielle de quatre jours en Inde à l'invitation de son homologue indienne Sushma Swaraj.

Au cours de cette rencontre, Jhinaoui a souligné la volonté de renforcer les relations de coopération et d'amitié avec l'Inde, à travers notamment la multiplication des investissements indiens dans les projets inclus au Plan de développement 2016-2020 et l'intensification des échanges commerciaux entre les deux pays.

Il a également appelé l'Inde à tirer profit des avantages que procurent les accords de libre-échange conclus entre la Tunisie et nombre de ses partenaires étrangers en Europe et en Afrique pour prospecter de nouveaux marchés dans la région.

Selon un communiqué du département des Affaires étrangères, le Premier ministre indien a accueilli favorablement l'invitation de son homologue tunisien et souligné le souci de son pays de renforcer les relations de coopération et de concertation entre les deux pays.

Narendra Modi a saisi l'occasion pour saluer la réussite de l'expérience démocratique menée par la Tunisie et les pas qu'elle a franchis sur la voie de l'instauration d'un climat de paix et de stabilité et de l'impulsion de l'économie nationale.

Au cours de sa visite à New Delhi, Khemaïes Jhinaoui coprésidera avec son homologue indien la 12e session de la commission mixte tuniso-indienne.

Cette réunion qui se tient pour la première fois au niveau des ministres des Affaires étrangères vise à identifier les moyens de développer la coopération bilatérale et multipartite dans le cadre du continent africain.

Les chefs de la diplomatie des deux pays devront assister, les 30 et 31 octobre, au forum d'affaires tuniso-indien qui se tiendra à New Delhi, en présence d'hommes d'affaires et de représentants des différents ministères et structures économiques tunisiennes.

Le forum d'affaires tuniso-indien vise à explorer de nouvelles perspectives de coopération, notamment dans les domaines de la formation professionnelle, de l'agriculture, des nouvelles technologies, de la création d'entreprises, de la formation des pilotes, de l'agroalimentaire, du textile et des composants automobiles.

Organisé à l'initiative du Centre de promotion des exportations (Cepex) et de l'Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat (Utica), ce forum vise également à ouvrir de nouveaux marchés d'exportation.