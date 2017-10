Tunisie: Rachat en vue

«Voilà une belle occasion, avait-il dit à ses joueurs, pour faire oublier nos dernières sorties, et renouer de très belle manière avec le succès. Mais attention, leur avait-il ajouté, nous n'y arriverons pas sans gros travail au cours de la semaine et sans une grande débauche d'énergie et beaucoup d'application et de sérieux durant les 90 minutes de jeu. Attention aussi pour ne pas sous-estimer un adversaire dans le pétrin, surtout qu'il vient de changer d'entraîneur, de remettre de l'ordre dans la maison et qui cherchera à coup sûr le déclic psychologique face à nous».

Khaldoun Mansour d'entrée

Certains ont reproché à Maher Kanzari de jouer trop défensif et de manquer d'audace en laissant sur le banc des joueurs capables de donner du tonus, de la vivacité, de l'imagination et de l'efficacité au compartiment offensif comme Alaâeddine Gmach et surtout Khaldoun Mansour. Ce dernier allie le jeu rapide et la force de percussion sur le couloir droit et le sens du placement et du but en position d'avant-centre avec un très bon jeu de tête sur les balles arrêtées et les centrages en course. Message, paraît-il, entendu, puisque ce joueur sera titularisé d'entrée aux côtés de Isaka Abudo et de Khaled Gharsellaoui.