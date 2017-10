Tunisie: Sur la même lancée

Des choix à clarifier

Côté effectif, tout le monde est présent, hormis Bacha, Sassi et Laâyouni, pas encore rétablis. Ils observent un repos avant de reprendre avec le groupe. Face au COM, Ali Kalaï retrouvera sa cage. Il sera encadré du revenant Dahnous et Bouchniba comme arrières latéraux. L'axe central sera composé de Bnina et Abbès. Ce compartiment a gagné en assurance et en rigueur depuis l'arrivée d'Amine Abbès et Rami Bouchniba. Le milieu de terrain, talon d'Achille de l'équipe, sera encore réajusté avec la confirmation de Sylla et Laâmari, les passes de Laâouichi et la mobilité de Salhi qui alterne le bon et le moins bon. En attaque, on retrouve Samti et Kamerji. Ce duo doit retrouver son équilibre pour éviter le piège sudiste. Pour leur part, Zaïdi, Munduga, Traoré et Frioui feront leur apparition selon les péripéties de la rencontre.

Le métier de Kalaï

Le gardien Kalaï a joué un rôle important pour assister ses camarades. Le gardien aghlabide a été impérial face aux attaquants de l'USBG. Il a annihilé les tirs de Ben Massoud. Il a redonné confiance à ses camarades au moment où l'équipe a eu un relâchement. Les jeunes talents ont besoin de l'expérience d'éléments comme Kalaï pour acquérir la confiance.

Formation probable :

Kalaï, Bouchniba, Dahnous, Bnina, Abbès, Laâmari, Sylla, Samti, Laâouichi, Salhi, Kamerji.