Tunisie: Du spectacle et des performances en vue

Le nombre d'engagés et l'éventail des éléments de très bon niveau, aussi bien dans la course pour tous au 21 kilomètres que dans la course reine, le Marathon, sont des indices qui promettent de sérieuses empoignades.

Le Marathon Comar de la Ville de Tunis est devenu, grâce à sa régularité et à ses organisateurs, au fil des années, un rendez-vous annuel rassemblant les amateurs de course à pied de différents âges.

Cette manifestation d'envergure ambitionne de remettre à l'ordre du jour une discipline sportive qui a perdu de son lustre en Tunisie, le Marathon 42 km à côté du semi-marathon et d'une course pour tous (7 km). Une épreuve qui enregistre tous les ans un nombre croissant de participants.

Le Marathon de la Ville de Tunis se déroule chaque année dans une ambiance festive. Indépendamment des jeunes filles et garçons qui viennent de tous les coins du pays, il attire un nombre important de touristes sportifs qui viennent spécialement chaque année pour participer à la course, tout en profitant de l'occasion qui leur est offerte de visiter les richesses du paysage naturel et architectural de notre pays.

Depuis son 25e anniversaire, un autre volet, non moins important, a été introduit dans le Marathon de la Comar de la ville de Tunis : l'aspect environnemental. Ce Marathon incarne depuis, un emblème environnemental pour sensibiliser sur la nécessité de respecter l'environnement.

La 32e édition du Marathon aura donc lieu le dimanche 3 décembre 2017. Elle sera précédée, la veille, d'un riche programme culturel qui se déroulera sur l'esplanade de l'Avenue Bourguiba.

Les inscriptions sont gratuites. Elles ont lieu comme chaque année au siège de la Comar, Avenue Habib-Bourguiba - Tunis, et ce, du 20 novembre au 1er décembre 2017.

Les pré-inscriptions via le site sont ouvertes tout au long de l'année jusqu'à la fermeture du bureau d'inscription.