Tunisie/Egypte: Le jour de gloire est arrivé

Cette finale de titans, on s'y attendait, en dépit de la valeur des deux concurrents, le Cameroun et l'Algérie, qui ont tenu jusqu'au bout et livré particulièrement en demi-finale de belles prestations. Les Camerounnais se sont inclinés sur un score serré face aux Pharaons : 24-26, 22-25, 23-25. Les Algériens ont dû baisser pavillon devant les Tunisiens à l'issue d'un derby haut en couleur qui a nécessité le recours au tie-break : 27-25, 18-25, 25-21, 23-25, 15-17.

Aujourd'hui est un autre jour. Les Egyptiens veulent rester sur le sommet de la pyramide et conquérir leur septième titre d'affilée. Les Tunisiens ne cherchent qu'à retrouver leur lustre d'antan, quatorze ans après. Leur objectif n'est pas irréalisable s'ils tiennent compte de tous les aléas et maîtrisent convenablement leur sujet. Le «six» national a tout de même connu des difficultés face à ses voisins de Libye lors de la journée inaugurale et l'Algérie en demi-finales.

Ce genre de fléchissement ne peut pas pardonner en finale et face, de surcroît, à l'Egypte. Nettement conscients de la particularité de la tâche, les camarades de Khaled Ben Slimène ont cette envie de se surpasser et de défier les tenants du titre dans leur fief.

C'est, d'ailleurs, le sentiment du DTN, Kamel Rkaya, sur les lieux depuis jeudi : «La mission est extrêmement délicate, il est vrai. L'adversaire est un grand d'Afrique. Il s'agira tout à l'heure d'une finale qu'il faudra nécessairement bien négocier. La forme du moment de l'équipe de Tunisie et son bel état d'esprit leur permettent de tout espérer. La prudence sera de mise pour une parfaite gestion de la situation. L'essentiel est d'y croire et de savoir comment accepter la pression et même mettre la pression».

L'adversaire égyptien est, en effet, tout autre. Indépendamment de son évolution devant son public et dans un cadre qui lui est familier, il est très remarquable par ses qualités athlétiques et son gabarit impressionnant. Sa principale force réside dans l'étonnant Ahmed Salah avec ses services puissants et ses attaques meurtrières, et aussi Mohamed Adel, efficace au contre.

Le 17e face-à-face

Ce soir, ce sera la 17e confrontation entre l'Egypte et la Tunisie dans les championnats d'Afrique des nations. Les deux équipes sont à égalité de victoires, huit pour chacune.

Les deux finalistes au Mondial 2018

Au terme des demi-finales, les deux finalistes ont assuré leur qualification au championnat du monde 2018. La Tunisie se présentera au Mondial pour la 10e fois. L'Egypte pour la 9e.

Les locaux, les plus percutants

L'Egypte jusqu'à présent mène le bal au classement des sets avec douze marqués et zéro raté, alors que la Tunisie compte quinze sets marqués contre quatre lâchés. Le Niger et le Tchad ferment le peloton avec zéro set.