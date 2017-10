Tunisie: Nabil Maâloul et la notion de groupe !

Aymen Abdennour est de retour après avoir soigné une blessure, mais il n'a disputé qu'un seul match depuis son claquage face à Rennes. Ali Maâloul, Oussema Haddadi, Yoann Touzghar, Ahmed Akaichi et Youssef Msakni sont quant à eux disponibles et compétitifs. Sur ce, Nabil Maâloul pourrait également faire appel à d'autres joueurs, tels que Dylan Bronn, Hamdi Harbaoui, Hamza Younes et Issam Jebali. Il s'agit là d'un contingent de joueurs qui ont fait leurs preuves cette saison avec leurs formations respectives.

Le sélectionneur national Nabil Maâloul a indiqué qu'il convoquera le joueur de Dijon, Naim Sliti, pour le prochain match face à la Libye, et ce, en dépit du fait que Sliti est blessé et forfait pour ce dernier match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2018.

