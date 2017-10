Tunisie: «Sidi Ben Salem - De Stockholm à Sidi Bou Saïd», une exposition en hommage posthume à l'artiste peintre Aly Ben Salem, donne à voir une collection de t

L'ambassadeur du Royaume de Suède en Tunisie s'est exprimé à propos de cette exposition qu'il a qualifiée d'exceptionnelle et du peintre : «C'est un artiste et un homme remarquable qui a autant fait pour les deux pays, la Suède et la Tunisie». Et d'ajouter : «Il était le plus grand ambassadeur du pays à travers son art et ses expositions partout en Suède, même dans les provinces, ce qui a fait connaître la beauté de la Tunisie auprès des Suédois.» C'est A. Ben Salem qui avait organisé la visite officielle de l'ex-président Habib Bourguiba en Suède, rappelait le diplomate.

Aly Ben Salem dont l'atelier à Stockholm était, dans les années 40 et 50, un lieu qui accueillait les politiciens et artistes tunisiens, était un militant pour l'indépendance de la Tunisie. Il a farouchement défendu la lutte de son pays natal et la cause arabe à l'époque.

Ce pionnier des peintres tunisiens a laissé un grand héritage de tableaux d'où se dégagent bonheur et optimisme, créant un monde paradisiaque entre douceur du climat tunisien et paysages scandinaves fleuris et enneigés.

Ridha Souabni, fondateur et directeur de la Galerie Saladin, a parlé de pièces rares, 59 œuvres en tout, qui retracent le parcours d'Aly Ben Salem de 1938 à 2001, date de son décès. Toute une série de tableaux sur le thème du bleu, une couleur dominante sur une bonne période dans l'œuvre de Ben Salem et où se reflètent toute la technicité et l'âme de l'artiste.

Selon le galeriste, l'œuvre de Ben Salem, présente partout en Suède, est «devenue un placement, acheté par les collectionneurs d'art à des prix élevés pouvant atteindre les 38 mille dinars, un patrimoine qui se transmet de génération en génération».

Peintre du bonheur et de l'amitié

Cette exposition est, en effet, une belle occasion de voir de près ces œuvres inédites qui ne sont pas exposées uniquement dans le contexte de l'histoire de l'art, rendant ainsi hommage à un grand artiste tunisien, mais thématisent des endroits visités et des personnages à travers lesquels on retrouve l'image et les spécificités de la Tunisie et de la Suède du début du siècle dernier.

Les œuvres sont une célébration généreuse de la lumière et de la couleur. On découvre des compositions où se mêlent textures et transparence, luminosité et scintillement, sensations abstraites et représentations figuratives. Les formes appellent des formes et des sensations dans des créations rigoureuses, où l'harmonie et la finesse font de ces œuvres qui dialoguaient entre elles un témoignage unique, beau et remarquable.

Aly Ben Salem, ce peintre de la lumière, ce pionnier de la peinture tunisienne, a été considéré comme le peintre du bonheur et de l'amitié, de la féerie et de l'optimisme. Inspiré par le soleil d'Hammamet et par les brumes de la Suède où il a vécu, il est parvenu à créer un univers paradisiaque d'une beauté rarissime.

Sa peinture, empreinte d'un orientalisme sensuel, jamais vulgaire, rappelle l'art des miniatures persanes. «Je peins d'après les contes des Mille et Une Nuits qui ont bercé mon enfance et qui m'étaient racontés par les femmes de la maison pendant des années», confiait Aly Ben Salem en 1984.

L'artiste a côtoyé Picasso, Braque, Dali et a exposé dans les galeries les plus prestigieuses. Il est décédé à l'âge de 91 ans en nous laissant un héritage artistique inestimable.

Une exposition à voir jusqu'au 12 novembre prochain.