Afrique du Nord: Le président du Parlement européen à Tunis

A l'ordre du jour de la plénière, figure également l'examen du projet d'Accord de libre-échange complet et approfondi (Aleca), au regard des mutations politiques, sociales et économiques en Tunisie et face aux changements que connaît la région.

Selon Mohamed Ben Souf, assesseur chargé de l'information et de la communication, une séance de travail aura lieu entre le responsable européen et le président de l'ARP, Mohamed Ennaceur, peu avant le démarrage de la plénière qui sera consacrée à l'examen des recommandations avancées par le Parlement tunisien.

La visite du président du Parlement européen s'inscrit dans le cadre du suivi de la semaine parlementaire tunisienne à Bruxelles organisée en mai dernier dans la capitale belge avec la participation d'une délégation conduite par le président de l'ARP et composée des présidents des groupes parlementaires et des membres du bureau.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.