Cameroun: Développement urbain - Une conférence internationale annoncée en décembre

Nathalie O'neil est repartie du Minhdu avec les actes du premier forum urbain organisé à Yaoundé en 2014, question de l'aider à s'imprégner des forces et des faiblesses du Cameroun et agir avec efficience, le cas échéant. Elle a aussi laissé à Jean-Claude Mbwentchou, un document des contacts utiles des canadiens en matière de développement urbain.Toutes choses qui augurent de belles perspectives.

D'autres projets du développement urbain et de l'habitat ont été exposés à la diplomate. Notamment les memoranda signés avec deux partenaires canadiens qui restent à finaliser. Les secteurs de l'assai nissement, du transport de masse et le projet du tramway sont d'autres dossiers où le partenariat du Canada pourrait être bénéfique pour le Cameroun. Il en est de même de l'utilisation des matériaux locaux dans les constructions où le pays de Nathalie O'neil a une expertise avérée pouvant intéresser le Cameroun.

Jeudi 19 octobre, Nathalie O'neil, le nouveau haut-commissaire du Canada au Cameroun a été reçue par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain (Minhdu), Jean-Claude Mbwentchou. La diplomate venait pour la traditionnelle visite de prise de contact après son arrivée, il y a à peine un mois. L'occasion a été saisie par les deux parties pour rappeler les chantiers de coopération entre le Canada et le Cameroun dans le secteur du développement urbain et de l'habitat.

