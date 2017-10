Somalie: Le bilan s'alourdit après l'attaque d'un hôtel du nord de Mogadiscio

Il s'agit d'un mode opératoire fréquemment utilisé par les shebabs et qui rappelle l'attentat du 14 octobre dernier, au camion piégé, qui avait fait 358 morts et qui, lui, n'a pas été revendiqué.

L'attaque s'est terminée ce dimanche matin, après douze heures de siège. Parmi les victimes, on compte 12 policiers, des gardes et des résidents de l'hôtel. Selon une source policière, une femme a aussi été décapitée et ses trois enfants abattus.

En Somalie, le siège d'un hôtel du nord de la capitale somalienne, Mogadiscio, par un commando shebab, s'est terminé dans la nuit de samedi à ce dimanche 29 octobre, après une double explosion à la voiture piégée. Le dernier bilan fait état de 29 morts, selon l'agence de presse Reuters. Parmi les victimes figurent un haut responsable de la police et un ancien député. L'attaque a été immédiatement revendiquée et est intervenue seulement deux semaines après l'attentat au camion piégé qui avait fait 358 morts.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.